قرار مفاجئ من الاتحاد السعودي يربك حسابات الأندية في الميركاتو

ضوابط جديدة في قوائم المحترفين.. وإلغاء هذه المسابقة

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فاجأ الاتحاد السعودي لكرة القدم، أندية دوري روشن السعودي للمحترفين بقرار مهم، يتم تنفيذه بدءًا من الموسم المقبل.

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وأصدر الاتحاد السعودي برئاسة ياسر المسحل، بيانًا رسميًا، عبر منصة "X" (تويتر سابقًا)، لإعلان القرارات الصادرة عن الاجتماع الدوري الثالث، الذي أقيم اليوم السبت بالعاصمة الرياض.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي، تقليص قائمة الفريق الأول لأندية ‎دوري روشن السعودي من 30 إلى 25 لاعبًا، بدءًا من الموسم المقبل بالبطولات المحلية، من ضمنهم 15 لاعبًا محليًا و10 لاعبين أجانب.

وأشار البيان، إلى أن قائمة الأجانب (10 لاعبين)، يجب أن تضم لاعبين أجنبيين من مواليد 2003 فيما فوق، مع السماح فقط بمشاركة 8 أجانب فقط بكل فريق على أرض الملعب خلال أي مباراة بالدوري، ولا تنطبق هذه القاعدة على مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي.

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وسيغير هذا القرار بشكل كبير من موقف الأندية السعودية في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث سيقيد تحركاتها ويحد من عدد الصفقات.

كما قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم في اجتماعه، إلغاء دوري الرديف مع نهاية الموسم الجاري.

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