قرار مفاجئ .. الاتحاد الإفريقي يرد على استئناف المغرب ضد عقوبة وليد الركراكي!

الكشف عن قرار لجنة الاستئناف في عقوبة وليد الركراكي..

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فاجأ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، المدير الفني لمنتخب المغرب الأول لكرة القدم وليد الركركي، قبل انطلاق منافسات ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا، التي تستضيفها كوتِ ديفوار على أراضيها، في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

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المغرب يواجه منتخب جنوب إفريقيا الأول لكرة القدم، مساء يوم الثلاثاء القادم، ضمن منافسات دور ثمن النهائي من مسابقة كأس الأمم.

ووفقًا لشبكة قنوات "بي إن سبورت"، مساء اليوم الجمعة، ألغت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي، عقوبة إيقاف الركراكي "4 مباريات".

الشبكة القطرية كشفت عن أن المدرب، سيتواجد بشكل طبيعي للغاية مع منتخب بلاده، في مواجهة جنوب إفريقيا المرتقبة، مساء الثلاثاء القادم.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قد أصدر قرارًا بإيقاف الركراكي "4 مباريات"، منهم مواجهتين مع إيقاف التنفيذ؛ بسبب الأحداث التي أعقبت مباراة المغرب وجمهورية الكونجو، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

جدير بالذكر أن وليد الركراكي، غاب بالفعل عن المباراة التي فاز فيها أسود الأطلس (1-0) على زامبيا، في الجولة الثالثة "الأخيرة" من منافسات المجموعة السادسة، قبل إصدار قرار إلغاء العقوبة، عقب استئناف الاتحاد المغربي لكرة القدم.

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