قرار مفاجئ من الاتحاد بشأن تجديد عقود لاعبيه

تعرف على قرار نادي الاتحاد المفاجئ

اتخذت إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، قرارًا مفاجئًا بشأن تجديد عقود لاعبي الفريق، التي اقتربت من الانتهاء، وذلك في ظل اقتراب انتهاء عقد أكثر من لاعب.

وينافس فريق نادي الاتحاد على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين هذا الموسم، حيث يدخل في منافسة مع الهلال والشباب صاحبي المركزين الأول والثاني.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية إلى أن إدارة الاتحاد قرروا تأجيل النظر في كافة الأمور المتعلقة بتجديد عقود اللاعبين، التي اقترب من الانتهاء، حتى نهاية الموسم الحالي.

إدارة الاتحاد اتخذت هذا القرار، من أجل زيادة تركيز اللاعبين للإعداد بشكل أفضل خلال المباريات المتبقية في الموسم الرياضي، بهدف تحقيق الانتصارات.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة الاتحاد تتمسك باستمرار كافة نجوم الفريق، في ظل وجود توجه إداري بالإبقاء على كافة اللاعبين المميزين الذين أضافوا للفريق خلال الموسم الحالي، حرصًا على استقرار الفريق.

وتنتظر إدارة نادي الاتحاد، التقرير الفني المفصل عن جميع اللاعبين، والذي سيقدمه الجهاز الفني للفريق بقيادة البرازيلي فابيو كاريلي، وبناءً عليه سيتم التعامل مع الملفات المتعلقة بتجديد العقود التي شارفت على الانتهاء، والتعاقد مع لاعبين جدد.

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ويستعد فريق نادي الاتحاد لمواجهة الباطن، بالجولة 26 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، حيث يتبقى من عمر المسابقة 5 مباريات فقط.