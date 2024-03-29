بقرار من لويس كاسترو .. النصر يعرض 8 لاعبين لـ"البيع" دفعة واحدة

ثورة مرتقبة في صفوف نادي النصر..

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يستعد مجلس إدارة شركة نادي النصر السعودي "غير الربحية"، لعرض 8 لاعبين لـ"البيع" دفعة واحدة، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

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النصر يقاتل حاليًا على لقبي السوبر السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين؛ بعد أن ودع المنافسات الآسيوية من ربع النهائي، مع الابتعاد عن الهلال بـ12 نقطة كاملة، في سباق صدارة دوري روشن للمحترفين.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، منح البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، "الضوء الأخضر" إلى إدارة الكرة؛ من أجل بيع عقود جميع اللاعبين المعارين إلى عدة أندية في دوريي روشن و"يلو".

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الصحيفة كشفت مساء اليوم الجمعة، عن أن الثنائي الإيفواري سيكو فوفانا وجيسلان كونان، المعارين إلى الاتفاق والفيحاء على التوالي؛ يأتيان على رأس اللاعبين الذين قرر النصر عرضهم للبيع، في الميركاتو الصيفي القادم.

وإلى جانب فوفانا وكونان.. قرر النصر عرض كل من؛ منصور الشمري وحمد المنصور وفهد الزبيدي وأمين بخاري وماجد قشيش وآسر هوساوي، للبيع.

وأوضحت الصحيفة، أن لويس كاسترو يريد التريث، قبل حسم مسألة بيع المدافع عبدالله مادو ومتوسط الميدان مختار علي، المعارين إلى الاتفاق والفتح على التوالي، أو استمراريهما مع الفريق الأول، في الموسم القادم.

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