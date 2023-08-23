قرار لا رجعة فيه .. تشافي يحسم مصير عبد الصمد الزلزولي مع برشلونة

تشافي حسم مصير عبد الصمد الزلزولي من الاستمرار في برشلونة..

حسم تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني بشكل نهائي مصير الجناح المغربي عبد الصمد الزلزولي من الاستمرار رفقة كتيبة "البلوجرانا" خلال منافسات موسم 2023-2024.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن برشلونة تلقى أكثر من عرض لبيع الزلزولي خلال الأسابيع الأخيرة، لكن تشافي معجب بما يقدمه الزلزولي، ورفض أن يحل النادي أزمته المالية على حساب رحيل الدولي المغربي.

وحسب التقرير، فإن برشلونة نقل قرار تشافي باستمرار الزلزولي إلى خافيير جاريدو وكيل أعمال المغربي بالفعل، خلال الاجتماع الذي عُقد بين الطرفين في الساعات القليلة الماضية.

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وكان تشافي قد أكد في أكثر من مناسبة على رضاه عن أداء الزلزولي، كونه واحدًا من بين اللاعبين الذين قدموا أفضل أداء ممكن خلال فترة التحضير، وخلال أول مباراتين في موسم 2023-2024 من الدوري الإسباني.

وكشف التقرير أن الزلزولي تلقى عروضًا مختلفة خلال الأسابيع الأخيرة، من أندية في الدوري الإسباني، وإيطاليا، وألمانيا وإنجلترا، لكن رغبة اللاعب تلاقت مع رغبة برشلونة في الاستمرار بالعمل سويًا خلال الموسم الحالي.

ومع قرار استمرار الزلزولي، فإن اللاعب الذي أصبح مستقبله مع برشلونة محل شك هو أنسو فاتي، حيث فقد اللاعب دوره القيادية في غرفة الملابس، وتفكر إدارة النادي بالفعل في بيعه.

ويرغب برشلونة في تخفيف قائمة الرواتب بأسرع وقت ممكن، ويحتاج بالفعل إلى بيع أكثر من لاعب خلال الأسبوع الأخير من سوق الانتقالات الصيفية 2023 لتحقيق ذلك.