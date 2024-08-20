بعد قرار كانسيلو.. برشلونة يستبعد إعارة ثانية من مانشستر سيتي!

ما الخطوة التالية؟

استبعد مسؤولو برشلونة إمكانية التعاقد مع جواو كانسيلو، نجم مانشستر سيتي، الذي لعب للفريق الكتالوني على سبيل الإعارة الموسم الماضي.

ولا يضع مدرب السيتي بيب جوارديولا، النجم البرتغالي ضمن حساباته هذا الموسم، ويرغب في رحيله خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن "برشلونة غير راغب في إعادة التعاقد مع جواو كانسيلو المنبوذ من مانشستر سيتي، بسبب مطالبه بأجر مرتفع".

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وأوضحت أن صاحب الـ30 عامًا وافق على تخفيض أجره، في محاولة لتأمين الانتقال في بداية موسم 2023-24، لكن لا يعتقد أنه مهتم بالقيام بذلك لولاية ثانية، علمًا بأن برشلونة ما زال خاضعًا لسقف رواتب صارم وسط قيود مالية".

وختمت: "أولويات البلوجرانا تسجيل عدد من اللاعبين، على رأسهم داني أولمو، علمًا بأن النادي لم يسجل بعد 9 لاعبين من ضمنهم لامين يامال بسبب الضائقة المالية".