قرار فليك يسبب أزمة جديدة لشتيجن مع ألمانيا

حالة من الفوضى يعيشها مارك تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، خلال تواجده مع منتخب ألمانيا لتأدية الواجب الوطني.

شتيجن دخل في سلسلة من الخلافات مع يواخيم لوف المدرب السابق للفريق، ويبدو أن الأمر سيتكرر مع المدرب الحالي هانز فليك.

مدرب المانشافت قام باستدعاء أربعة حراس لمواجهة ليخنشتاين، وهم مانويل نوير وتير شتيجن وكيفين تراب وبيرند لينو.

فليك قرر إراحة نوير في هذه المباراة، والاعتماد على تراب ولينو، بينما خرج شتيجن من القائمة تمامًا ليشاهد اللقاء من المدرجات.

وهو ما يعني أن حارس برشلونة أصبح هو الخيار الرابع لمنتخب ألمانيا خلف كل الحراس المتواجدين بالمعكسر.

ووفقًا لوسائل إعلام ألمانية، فإن قرار استبعاد شتيجن كان فنيًا وليس بسبب أي مشاكل جسدية، بينما غاب نوير بسبب الحصول على راحة.

وأشارت صحيفة "as" الإسبانية، إلى أن غياب شتيجن سيتسبب في تعكير العلاقة بينه وفليك، تكرارًا لما حدث مع لوف.

يذكر أن شتيجن تعرض لبعض الانتقادات هذا الموسم من النقاد وبعض جماهير برشلونة، بسبب هبوط مستواه بشكل ملحوظ الفترة الأخيرة.