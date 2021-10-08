قرار غريب من منتخب بيرو بشأن كاريلو وإصابته

كاريلو متواجد مع منتخب بيرو حاليًا

اتخذت إدارة منتخب بيرو قرارًا غريبًا بشأن جناح الهلال أندريه كاريلو المتواجد حاليًا في معسكر الفريق استعدادًا لمباراتي تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022 أمام بوليفيا والأرجنتين.

كاريلو كان قد غاب عن المباريات الأخيرة لفريقه في الدوري السعودي بسبب الإصابة، واللاعب غير مقيد في قائمة الهلال لدوري أبطال آسيا بسبب ارتباطه بالمباريات الدولية مع منتخب بلاده.

ورغم تلك الإصابة إلا أن الاتحاد البيروفي لكرة القدم استدعاه لمعسكر المنتخب الحالي استعدادًا لمباريات تشيلي وبوليفيا والأرجنتين، ولم يلعب اللقاء الأول بسبب الإصابة.

المنتخب أصدر بيانًا مساء اليوم الجمعة أكد خلاله استمرار كاريلو في المعسكر لمتابعة برنامجه العلاجي والتأهيلي على أمل اللحاق بواحدة من المباراتين المتبقيتين في الفترة الحالية من التصفيات، وهو قرار غريب نظرًا لحالة اللاعب الصحية وصعوبة لحاقه بالمباريات.

يُشار إلى أن المنتخب البيروفي يحتل المركز السابع في جدول ترتيب منتخبات أمريكا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2022، إذ جمع 11 نقطة آخرهن كان من الفوز على تشيلي 2-0 فجر اليوم الجمعة.