قرار غريب من إدارة الاتحاد بشأن مستقبل برونو هنريكي

تامر أبو سيدو
Luiz Gustavo e Bruno Henrique disputam bola em jogo entre Al-Nassr e Al-Ittihad, pelo Campeonato Saudita 2023Getty Images
الإتحاددوري روشن السعوديانتقالاتبرونو هنريكينينو ايسبريتو سانتو

لاعب الوسط من العناصر الأساسية في العميد

اتخذت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي قرارًا غريبًا بشأن مستقبل نجم الوسط برونو هنريكي، والذي دخل بالفعل الفترة الحرة في عقده.

اللاعب البرازيلي يُعد من العناصر الأساسية في تشكيل المدرب نونو سانتو وأحد نجوم الاتحاد المساهمين في صدارته لدوري روشن السعودي، ورغم أن الفرصة متاحة له حاليًا للتوقيع لأي نادٍ آخر دون العودة للاتحاد إلا أن الإدارة قررت تأجيل حسم مستقبله حتى نهاية الموسم الجاري في قرار غريب ومغامرة قد يدفع النادي ثمنها غاليًا.

صحيفة الرياضية أوضحت أن عقد هنريكي ينتهي مع الاتحاد في سبتمبر القادم، وقد قرر النادي انتظار التقرير الفني للمدرب البرتغالي لتحديد مستقبل اللاعب بين البقاء أو الرحيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك اتجاهًا للاستفادة من هنريكي خلال فترة الصيف وخاصة  كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال التي ستقام في نهاية يوليو القادم، ومن ثم تركه يرحل بالمجان، وذلك حال رفض المدرب استمراره.

يُشار إلى أن هنريكي لعب 77 مباراة بقميص النمور في جميع المسابقات، سجل فيها 6 أهداف وصنع 10.

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