قرار غريب بعد كلاسيكو الدوري .. الهلال يضيق الخناق على الاتحاد في المواجهة الآسيوية

يبدو أن اعتراضات الاتحاديين أتت بنتيجة عكسية!

بينما يتشوق الجمهور للكلاسيكو السعودي الآسيوي بين الهلال والاتحاد، يبدو أن الأول قرر تضييق الخناق على خصمه بشكل كبير في لقاء الغد.

العميد من المقرر أن يحل ضيفًا على الزعيم، على استاد المملكة أرينا، ضمن ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا، على أن يقام الإياب في 12 من مارس الجاري، في مدينة جدة.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" فإن المقاعد المخصصة لجماهير الاتحاد في كلاسيكو الغد هي 900 مقعد فقط من سعة الاستاد التي تصل لـ26 ألف متفرج تقريبًا!

الموضوع يُستكمل بالأسفل

قبل أيام التقى الفريقان على الملعب نفسه في الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي، لكن وقتها ترك الهلال لمنافسه 5030 مقعد، واعترض وقتها الاتحاديون، لكن يبدو أن اعتراضاتهم أتت بنتيجة عكسية، وقلت المساحة المخصصة لهم في اللقاء المصيري بينما لاعبوهم في أشد الحاجة إليهم.

وكان العميد قد خسر لقاء الدوري أمام الأزرق بثلاثية مقابل هدف وحيد، قبل أن يخوض المعركة الآسيوية، لحسم المتأهل بينهما لنصف النهائي.