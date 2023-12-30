تقرير شركة الطيران حسم الأمر

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أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تأجيل مباراة الطائي والاتحاد، التي كان مقررًا إقامتها اليوم السبت ضمن مباريات الجولة 19 من المسابقة، إلى يوم 7 فبراير 2024.

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وأكدت الرابطة أن تأجيل مباراة الفريقين جاء بناء على تقرير شركة الطيران القاضي بعدم استطاعة طائرة فريق الاتحاد، الهبوط بمطار حائل الدولي نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

ونشرت الرابطة، بيانًا كشفت خلاله أن التأجيل جاء بناء على البريد الإلكتروني الوارد إليها من نادي الاتحاد والمتضمن طلب التأجيل بسبب ظروف جوية، والتي كان مقررًا إقامتها اليوم السبت.

وأشارت إلى أنه تم تحديد يوم الأربعاء 7 فبراير 2024، في التاسعة مساء على أرضية مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل، كموعد رسمي لإقامة المباراة المؤجلة.

وكان نادي الاتحاد أعلن مساء الجمعة، عودته مرة أخرى إلى جدة بعدما كانت بعثته تتجه إلى حائل لمواجهة الطائي، وذلك نظرًا للأحوال الجوية؛ مطالبًا رابطة دوري المحترفين بتحديد موعد آخر للقاء.

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ويحتل الاتحاد المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 28 نقطة، فيما يأتي الطائي بالمركز الـ16 وفي رصيده 17 نقطة.

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