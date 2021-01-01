قرار "صادم" من إدارة النصر تجاه حمدالله

أزمات عبدالرزاق حمدالله تتواصل

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الثلاثاء، تطورات أزمة المغربي عبدالرزاق حمدالله نجم النصر عقب ما بدر منه عند خروجه من الملعب عقب لقاء الفيصلي في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان النصر قد ودع منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين من نصف النهائي بعد الهزيمة أمام الفيصلي بهدف دون رد، وقام حمدالله بإزاحه الكاميرا الخاصة بالملعب عند خروجه من الملعب.

ووفقًا لصحيفة "اليوم" السعودية، أن النصر قرر خصم جزء من راتب عبدالرزاق حمدالله بسبب رد فعله عقب لقاء الفيصلي، وقد تبلغ بالقرار الرسمي.

وأشارت الصحيفة أن المشرف العام على الكرة بنادي النصر قد سلم حمدالله القرار الخاص بالخصم من راتبه عقب ما بدر منه في المباراة الماضية.

الفيصلي سيحل ضيفًا على التعاون في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوز السكري على الفتح في نصف نهائي كأس الملك الثاني.

حمدالله يعد من أبرز اللاعبين المحترفين في الدوري السعودي للمحترفين خلال السنوات الأخيرة، وصاحب لقب الهداف في آخر موسمين.