قرار صادم للجمهور .. الهلال خارج "ثورة" انتقالات الدوري السعودي

يبدو أن فشل التعاقد مع ليونيل ميسي سيكون له عواقب صعبة على الهلاليين

حملت صحيفة الرياضية السعودية خبرًا صادمًا لعشاق الهلال صباح اليوم يتعلق بمستقبل لاعبيه الأجانب وإمكانية تلبية طلبات الجمهور بالتعاقد مع 5 من كبار النجوم الناشطين في الدوريات الأوروبية الكبيرة، وذلك بعد فشل المفاوضات مع ليونيل ميسي.

الرياضية أكدت أن الإدارة الزرقاء طلبت من الخماسي، جوستافو كوييار وأندريه كاريو وموسى ماريجا وماتيوس بيريرا وميشايل، الحضور إلى مقر النادي يوم 25 يونيو الجاري للخضوع إلى الفحوصات الطبية وقياسات الجهد البدني والعضلي والمشاركة في التدريبات البدنية تمهيدًا للانضمام إلى معسكر النمسا الذي سيخوضه الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

هذا القرار يُلمح بقوة إلى بقاء الأجانب الـ5 في الفريق الموسم القادم والاكتفاء بالتخلي عن أوديون إيجالو ولوسيانو فييتو بعد انتهاء عقديهما، مما يعني أن الهلال سيكون خارج ثورة الانتقالات التي يترقب الجميع نتائجها في دوري روشن وسيكتفي بالتعاقد مع أجنبيين جديدين رغم مطالب وأحلام جمهوره.

الغريب في الأمر أن المصادر الصحفية كانت قد أكدت اتفاق الهلال مع ماريجا على إنهاء العلاقة بينهما، وقد طُلب من اللاعب البحث عن نادٍ جديد، فيما غادر بيريرا الفريق في يناير الماضي بالإعارة وسط تأكيدات على رغبة النادي العاصمي التخلص منه نهائيًا هذا الصيف، ولذا استدعائهما للمعسكر النمساوي يُمثل انقلابًا في مستقبليهما مع الزعيم.

الإجراء في النهاية قد يبدو روتينيًا من جانب الإدارة الزرقاء، وأن استدعاء اللاعبين الـ5 لا يعني ضمان أي منهم البقاء بالقميص الأزرق خلال الموسم القادم، لكن هذا لا يمنع أنه صادم ومقلق للجمهور، علمًا أن غياب المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سو عن التجمع يعود لإصابته بورم سيُبعده عن اللعب لـ4 أشهر تقريبًا.