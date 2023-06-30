شرط غريب منع جوزيه مورينيو من تدريب الهلال أو النصر

في مفاجأة من العيار الثقيل.. منعت المملكة العربية السعودية، المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، من تدريب نادي الهلال أو غريمه النصر.

الهلال يبحث عن مدير فني جديد، بديلًا عن الأرجنتيني رامون دياز، المنتهي عقده رسميًا، بينما يرغب نادي النصر، في ضم مدرب عالمي؛ بعد إقالة الفرنسي رودي جارسيا، في وقتٍ سابق.

ونفى الإعلامي الرياضي سعيد يوسف الهلال، الأخبار المتداولة بشأن رفض مورينيو، عرضًا ضخمًا؛ لتدريب الزعيم.

وكشف سعيد الهلال في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن أن المدير الفني البرتغالي وافق في وقتٍ سابق، على التدريب في السعودية؛ بشرط أن يتولى قيادة الزعيم أو العالمي فقط.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن جوزيه مورينيو اشترط أيضًا، أن يقود منتخب السعودية الأول لكرة القدم، مع الهلال أو النصر؛ على طريقة المدير الفني الهولندي جوس هيدينك، الذي درب تشيلسي الإنجليزي وروسيا معًا، قبل اعتزاله.

وأوضح سعيد الهلال، أن المفاوض السعودي المكلف، رفض شرط مورينيو بتدريب المنتخب والنادي معًا؛ لتتعثر الصفقة، ويستمر المدير الفني البرتغالي، مع فريق روما الإيطالي.