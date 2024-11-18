بقرار رينارد .. المنتخب السعودي يخسر جهود لاعبه "نهائيًا" أمام إندونيسيا

ثاني غيابات الأخضر أمام إندونيسيا بعد سلمان الفرج..

تأكد غياب أحد لاعبي المنتخب السعودي الأول عن مواجهة إندونيسيا، المقررة غدًا، على ملعب جيلورا بونج كارنو، ضمن حساب الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويغيب عن المواجهة، سلمان الفرج، قائد المنتخب السعودي، بعد تعرضه للإصابة في الرباط الصليبي، قبل مباراة أستراليا، التي انتهت بالتعادل السلبي في الجولة الخامسة، فيما يواصل مهند الشنقيطي، ظهير الأخضر، برنامجه العلاجي بعد تعرض للإصابة في العضلة الأمامية للفخذ.

ونشرت صحيفة "الشرق الأوسط" مقطعًا لمهند الشنقيطي وهو يتدرب وحيدًا في التدريبات الجماعية، فيما أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب الأول، عن غياب اللاعب بشكل نهائي عن مواجهة إندونيسيا؛ كونه لم يستطع المشاركة في التدريبات خلال الأيام الماضية، ولا يزال غير جاهز، ولا يمكن المخاطرة به.

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وتحدث رينارد بدوره عن فيصل الغامدي، لاعب وسط بيرشكوت البلجيكي، قائلًا إنه جاهز للمباراة، وكان سبب مغادرته في المواجهة الماضية، هو التعب والسفر لساعات طويلة، فيما أعرب المدرب الفرنسي عن ثقته بأنه سيكون جاهزًا ويقدم مباراة جيدة، كما فعل أمام أستراليا.

وتشهد المجموعة الثالثة، من الدور الثالث في تصفيات كأس العالم 2026، تساوي ثلاث منتخبات في رصيد الـ6 نقاط، وهم (أستراليا، السعودية، الصين)، الذين يحتلون - على الترتيب - المراكز من الثاني إلى الرابع، فيما يتصدر المنتخب الياباني، الترتيب، بعد مرور 5 جولات، رصيد 13 نقطة.