قرار حاسم من فليك بشأن جافي قبل مواجهتي بايرن ميونخ وريال مدريد!

فليك يحسم قراره بشأن موافقة جافي...

دخل ثلاثة لاعبين من لاعبي برشلونة، المرحلة الأخيرة من مراحل التعافي واقتربت عودتهم للملاعب، وهم داني أولمو، فيرمين لوبيز، بالإضافة إلى جافي، ولكن الجميع في انتظار عودة الأخيرة بعد إصابة طويلة.

ومن المتوقع أن يعود جافي، للملاعب مرة أخرى نهاية أكتوبر الحالي، وقد يشارك أمام إشبيلية، في المباراة القادمة، ولكن المدرب هانز فليك، له رأي آخر بشأن مشاركة النجم الإسباني.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "آس" الإسبانية فإن فليك، يرفض المخاطرة بمشاركة جافي، أمام إشبيلية، خاصة وأن الفريق الكتالوني، سيكون على موعد مع مباراتين قويتين بعدها، أمام بايرن ميونخ، وريال مدريد.

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وأشار التقرير إلى أن جافي، سيتعين عليه الانتظار حتى الثالث من نوفمبر القادمة، للحصول على بعض دقائق أمام إسبانيول، دون المخاطرة بأن يتعرض لانتكاسة جديدة، أمام بايرن ميونخ، أو ريال مدريد.

جدير بالذكر أن برشلونة، يستعد لاستضافة إشبيلية، يوم 20 أكتوبر، بالجولة العاشرة من الدوري الإسباني، ثم يحل ضيفًا على بايرن ميونخ يوم 23 في الجولة الثالثة من دوري أبطال، ويلاقي ريال مدريد، في كلاسيكو الدوري الإسباني يوم 26 من الشهر الحالي.