بعد قرار جيسوس .. اقتراح لصندوق الاستثمارات بـ"نقل" لاعب الهلال إلى النصر

أحمد فرهود
Hilal Nassr SPL GFXGetty Images - Goal AR
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هل يتحول هذا الاقتراح إلى حقيقة على أرض الواقع؟!

يستحوذ صندوق الاستثمارات السعودي حاليًا، على 75% من أسهم الرباعي الكبير الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، كخطوة أولى نحو خصخصة الأندية.

صندوق الاستثمارات يعمل حاليًا، على جلب أبرز النجوم، إلى الأندية الأربعة؛ ضمن خطة تحويل الدوري السعودي للمحترفين، إلى واحد من أفضل 5 مسابقات في العالم.

وبعيدًا عن النجوم العالميين.. اقترح الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، نقل محمد العويس، حارس منتخب السعودية ونادي الهلال، إلى النصر، في الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

وكتب العصيمي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "العويس يحتاجه النصر.. فرصته ضعيفة في ناديه الهلال، والأهلي والاتحاد لديهما حراس أجانب".

وأضاف الإعلامي الرياضي: "صندوق الاستثمارات، يستحوذ على الأندية الأربعة؛ بمعنى.. ما المانع من تقديم عرض جاد من النصر للتعاقد مع العويس".

وهذا الاقتراح؛ يأتي بعد ساعات قليلة من تأكيد مصادر هلالية لـ"Goal"، على عدم اقتناع البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للزعيم، بمستوى العويس وعبد الله المعيوف، واتخاذه قرارًا بالتعاقد مع حارس مرمى أجنبي.

العالمي من ناحيته، يُعاني من نقص كبير في مركز حراسة المرمى؛ بعد الأنباء عن خضوع الكولومبي دافيد أوسبينا، لعملية جراحية جديدة، بالإضافة إلى تذبذب مستوى نواف العقيدي.

جدير بالذكر أن محمد العويس البالغ من العمر 31 سنة، كان هدفًا كبيرًا لنادي النصر، قبل انتقاله إلى صفوف الهلال، في يناير 2022؛ إلا أن اللاعب وجد نفسه حبيسًا لدكة البدلاء؛ حيث لم يشارك سوى في 8 مباريات فقط، منذ ذلك الوقت.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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