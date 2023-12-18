قرار جديد وحاسم من النصر بشأن مستقبل أوسبينا

حارس المرمى الكولومبي تعافى من إصابته

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اتخذت إدارة نادي النصر قرارًا جديدًا وحاسمًا بشأن مستقبل حارس المرمى الكولومبي دافيد أوسبينا، والذي ينتظر إعادة قيده في قائمة الفريق المحلية مع فتح باب الانتقالات الشتوية في الأول من يناير القادم.

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أوسبينا غائب عن النصر منذ تعرض للإصابة خلال مواجهة الشباب في يناير الماضي، وقد كان من المفترض أن يعود بداية الموسم الجاري لكن انتكاسة في إصابته منعت ذلك، ويحرس مرمى العالمي حاليًا السعودي نواف العقيدي.

اللاعب الكولومبي يُمني نفسه بالعودة لقائمة فريقه في يناير القادم، ورغم عديد التقارير التي تتحدث عن ذلك بالفعل إلا أن صحيفة الرياضية أكدت أن الإدارة النصراوية قررت تأجيل مناقشة مستقبل اللاعب بعد نهاية مباريات الفريق قبل فترة التوقف القادمة بسبب كأس آسيا في يناير المقبل.

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أوسبينا يرتبط مع النصر بعقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وقد يلجأ النادي لفسخ عقده بالتراضي حال قرر عدم قيده في قائمته والاستمرار في الاعتماد على العقيدي الذي يُقدم مستويات جيدة جدًا.

يُشار إلى أن أوسبينا يتلقى رواتبه ومكافآت الفوز من النصر بشكل منتظم، وذلك رغم أنه لا يلعب وبناءً على الاتفاق الذي كان قد أبرمه مع المسؤولين عند إصابته الأولى في يناير الماضي.

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