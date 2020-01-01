قرار جديد من كريم الأحمدي لبحث إمكانية البقاء مع الاتحاد

كريم الأحمدي رد على اتصالات مسؤولي النادي الهولندي بالتريث حتى نهاية الموسم

قرر اللاعب المغربي كريم الأحمدي لاعب فريق الاتحاد لكرة القدم تأجيل حسم مصيره للفترة المُقبلة تحسيبًا لأي متغيرات.

وبحسب التقارير فأن الأحمدي يمتلك عرضًا من نادي تفينتي الهولندي، إلا أن اللاعب فضل التريث وعدم التوقيع للنادي الهولندي بشكل رسمي.

وقام الأحمدي الذي ينتهي عقده مع الاتحاد نهاية الموسم الجاري بتمديد عقده حتى نهاية الموسم بمزايا عقده السابق نفسها، مع غموض موقفه من البقاء للموسم الجديد.

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التقارير أكدت أن كريم الأحمدي رد على اتصالات مسؤولي النادي الهولندي بالتريث حتى نهاية الموسم لتحديد مصيره.

وبحسب صحيفة "الاقتصادية" فأن كريم الأحمدي فضل تأجيل حسم موقفه، لآنه مفتوح لكل الخيارات وأن كل الاحتمالات واردة سواء بالاستمرار مع ناديه الحالي أو الانتقال إلى غيره.

في سياق منفصل، تأكد تأخر وصول حارس مرمى الاتحاد مارسيلو جروهي المصاب بفيروس كورونا في بلاده حتى التأكد من شفائه.

ومن المنتظر أن يتم تحديد موعد عودة اللاعب بعد التأكد من شفاءه بشكل رسمي والتأكد من سلامته.

كما من المتوقع أن يصل التونسي أنيس البدري فجر اليوم، على أن يصل الأرجنتيني ليوناردو جيل الأرجنتيني إلى جدة الأربعاء المقبل.