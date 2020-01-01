قرار جديد من إدارة الهلال بشأن اللاعبين المحترفين

تأجيل مناقشة مصير اللاعبين بسبب غموض مصير النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية

قررت إدارة نادي الهلال تأجيل حسم مصير بعض اللاعبين خلال الفترة الحالية سواء لعناصر المحلية أو الأجنبية.

وبحسب صحيفة "الرياضية" فأن إدارة الزعيم قررت تأجيل مناقشة مصير اللاعبين بسبب غموض مصير النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية.

وأكدت الصحيفة بحسب مصادرها أن النية لدى إدارة الموج الأزرق تتجه إلى عدم إجراء تغييرات كثيرة على قائمة الفريق سواء للاعبين المحليين أو الأجانب.

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وتأتي هذه الخطوة من قبل إدارة الهلال بسبب الأوضاع الاقتصادية التي قد من المتوقع أن تُعاني منها الأندية بسبب جائحة كورونا.

وتستهدف إدارة الهلال من هذه الخطوة عدم إرهاق خزينة النادي، خاصة مع وجود توقعات لوقف الدعم المادي من قبل وزارة الرياضة السعودية.

وتشير هذه التقارير إلى استقرار أجانب الزعيم بشكل كبير مع الفريق، لتنفي التقارير التي أشارت إلى احتمال رحيل بعض محترفي الفريق.

يُذكر أن إدارة الهلال لم تحسم مصير المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو، الذي ينتهي عقده مع الفريق الموسم المُقبل، حيث ترغب الإدارة في تجديد عقده.