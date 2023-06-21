قرار جديد من عمر السومة في الأهلي ردًا على عرضي الزمالك والعربي

اتخذ النجم السوري عمر السومة، قلب هجوم النادي الأهلي السعودي، قرارًا جديدًا بشأن مستقبله؛ بعد تلقيه عرضين من الزمالك المصري والعربي القطري.
السومة البالغ من العمر 34 سنة، لعب في الموسم الرياضي الماضي 2022-2023، مع نادي العربي القطري معارًا من الأهلي؛ حيث سجل 27 هدفًا وصنع 6 آخرين، في 27 مباراة رسمية بمختلف المسابقات.
ووفقًا لصحيفة "عكاظ"، قرر النجم السوري، تأجيل حسم مستقبله؛ لحين تشكيل مجلس إدارة جديد للنادي الأهلي؛ حيث تجرى الانتخابات حاليًا.
وكشفت الصحيفة، عن أن عمر السومة، سيجتمع مع مجلس الإدارة الجديد؛ وذلك بعد تشكيله رسميًا، خلال الأيام القادمة، من أجل مناقشة مستقبله؛ سواء باستكمال عقده الممتد حتى 30 يونيو 2024، أو الرحيل.
جدير بالذكر أن السومة، يلعب مع قلعة الراقي منذ عام 2014، عندما انتقل إليه من نادي القادسية الكويتي؛ مسجلًا 193 هدفًا خلال 242 مباراة رسمية.
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