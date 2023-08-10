قرار باريس سان جيرمان يدفعه نحو الهلال .. نيمار على أعتاب الزعيم السعودي!

تصرف باريس سان جيرمان مع نيمار يقربه أكثر من الانتقال إلى الهلال.

SHAHID

أصبحت رغبة الانفصال متبادلة بين نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ونجمه البرازيلي نيمار، بعدما أخطره لويس إنريكي المدير الفني ولويس كامبوس المدير الرياضي بالبحث عن نادٍ جديد، ويبدو أن نادي الهلال السعودي سيكون المستفيد الأول من تلك الخطوة.

موقع "UOL" البرازيلي أكد أن أولوية باريس سان جيرمان هي بيع نيمار، ومع ذلك، فإن هناك عددًا قليلًا من الأندية المستعدة لتحمل قيمة الانتقال الباهظة وراتب اللاعب، ويعد الهلال هو المهتم الأول حاليًا بإتمام الصفقة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

التقرير أشار إلى أن الهلال يحلم بضم نجم كبير إلى صفوفه خلال الفترة الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية 2023، في محاولة لمضاهاة النصر والاتحاد، حيث يضم الكبيران بين صفوفهما كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما على الترتيب.

وبالإضافة إلى فكرة البيع النهائي التي يتبناها باريس سان جيرمان، توجد سيناريوهات أخرى أيضًا في المعادلة، مثل التخلص من نيمار على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء، وربما يكون ذلك داخل أوروبا، أو حتى إنهاء عقد البرازيلي، مما يعني أن أحد الطرفين سيخسر أموالًا في الاتفاقية.

والد نيمار ليس رجل الأعمال الوحيد الذي شارك في المناقشات حول مستقبل النجم، لذلك هناك أكثر من خيار واحد قيد المناقشة في هذه المرحلة، حيث يظهر اسم فاجنر ريبيرو أيضًا على الساحة، كونه أحد المسؤولين عن التوسط في المحادثات مع الهلال المملوك لصندوق الاستثمارات العامة السعودي ومحيط اللاعب البرازيلي منذ مايو الماضي.

SHAHID