قرار استثنائي من برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو بشأن السوبر الإسباني في السعودية

التضحية الثلاثية تثلج صدر أوساسونا!

اتفق برشلونة مع غريمي مدريد الريال وأتلتيكو، على قرار استثنائي بشأن بطولة كأس السوبر الإسباني 2024، المقرر انطلاقه غدا الأربعاء في المملكة العربية السعودية.

ويصطدم ريال مدريد بأتلتيكو غدا الأربعاء في نصف نهائي البطولة، على أن يواجه الفائز بطل موقعة برشلونة وأوساسونا بعد غد الخميس.

وحسب صحيفة "ماركا"، فقد اتفقت أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو فيما بينها على تقديم 600 ألف يورو لأوساسونا (200 ألفا من كل فريق)، من أجل زيادة حصته المالية من المشاركة في كأس السوبر.

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ويحصل كل من برشلونة وريال مدريد على نحو 6 ملايين يورو، نظير خوض السوبر الإسباني بالسعودية، بينما يتقاضى أتلتيكو قرابة 3 ملايين يورو، على أن يحصل أوساسونا على نحو مليون يورو فقط (قبل زيادة الـ600 ألف الأخيرة).

يشار إلى أن الفريق الذي سيحتل المركز الثاني سيحصل على مليون يورو إضافية، مقابل مليوني للمتوج. وتوزع أرباح السوبر الإسباني وفق ألقاب كل فريق وجماهيريته والقيمة السوقية، الأمر الذي أثار غضب العديد من الأندية في وقت سابق.