قرار استثنائي من إيران لـ"عيون" النصر وكريستيانو رونالدو

إيران تفاجئ نجوم النصر والأسطورة كريستيانو رونالدو

اتخذ المسؤولون في إيران، قرارًا استثنائيًا، على هامش تواجد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بقيادة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في طهران.

النصر يحل ضيفًا في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء - بتوقيت مكة المكرمة -، على نادي برسبوليس الإيراني، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة، بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية كشفت عن منح السلطات الإيرانية، بطاقات "SIM" خاصة، لنجوم نادي النصر ورونالدو؛ من أجل استخدام الإنترنت، والتواصل مع عائلتهم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت الصحيفة، إلى أن السلطات الإيرانية، تضع قيودًا كبيرة على استخدام الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، خاصة للقادمين من خارج البلاد؛ لأسباب سياسية ودينية.

وسمحت وزارة السياحة الإيرانية، لنجوم النصر والأسطورة البرتغالية، بتحميل تطبيقات التواصل الاجتماعي، بشكل طبيعي للغاية؛ من أجل أن يتواصلوا مع زوجاتهم وأطفالهم.

جدير بالذكر أن النصر؛ هو أول فريق سعودي، يتواجد في إيران، منذ 8 سنوات تقريبًا؛ بسبب العلاقات الدبلوماسية المتوترة بين البلدين، والتي تم التوصل إلى بعض الحلول بخصوصها، في الفترة الأخيرة.