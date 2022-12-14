قرارات نهائية .. الاتحاد يخسر 3 قضايا أمام كاس

إما السداد أو الحرمان من تسجيل صفقات جديدة

في وقت تم الإعلان به عن تسديد إدارة نادي الاتحاد السعودي لبعض الرواتب المتأخرة للاعبين، والاقتراب من الحصول على شهادة الكفاءة المالية، فإن العميد خسر ثلاث قضايا أمام المحكمة الدولية "كاس"، تمثل تحديًا ماليًا كبيرًا لمجلس أنمار الحائلي.

العميد من الأساس ممنوع من إبرام صفقات جديدة خلال الميركاتو الشتوي المقبل، في ظل قرار لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، الخاص بالقضية الشهيرة بـ"قضية التسجيلات"، لكنه صُدم بقرارات جديدة من كاس.

وفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن الاتحاد خسر استئنافه أمام كاس على قضايا ثلاثي الفريق السابق؛ جاري رودريجيز وألكسندر بريجوفيتش ويوسف نياكاتي، ليصبح ملزمًا بسداد 100 مليون تقريبًا للاعبين.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرارات كاس أصبحت واجبة النفاذ، ويمنع النادي من تسجيل صفقات جديدة لحين السداد أو تسوية المبالغ.

يذكر أن الاتحاد خسر الكثير من قضاياه الخارجية في الفترة الأخيرة، كقضيتي الثنائي جوناس دي سوزا وأنيس البدري.