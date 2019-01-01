قرارات صارمة من إدارة النصر تجاه اللاعبين

هذا القرار يأتي من الإدارة من أجل عدم التهاون والتسرع ببعض القرارات

وجهت إدارة نادي النصر السعودي رسالة تحذيرية إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم من أجل فرض الالتزام خلال المباريات التي يخوضها الفريق بمنافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وقالت تقارير أن إدارة العالمي قررت فرض عقوبات مالية كبيرة تجاه لاعبي الفريق الذين يحصلون على بطاقات صفراء في حالة الاحتجاج على الحكم أو خلع القميص أو أي سلوك سيء.

وأضافت التقارير أن عقوبة الإدارة ستكون ما بين 20 إلى 25 في المئة من الراتب الشهري للاعب وفق اللائحة الجديدة.

التقارير أشارت إلى هذا القرار يأتي من الإدارة من أجل عدم التهاون والتسرع ببعض القرارات التي قد تؤثر على مسيرة الفريق.

كما أن الإدارة قررت تحميل أي لاعب يتعرض للغرامة من قبل لجنة الانضباط، مثل تجاهل التصريحات الصحفية أو ما شابه، حيث سيتحملها اللاعب من راتبه الشخصي.

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ويحتل نادي النصر حاليًا المركز وصافة ترتيب الدوري السعودي بفارق الأهداف عن المتصدر نادي الهلال، حيث يمتلك كلاهما 20 نقطة في رصيده.