"قرارات ريال مدريد غير مفهومة وعليهم نسيان رحيل كارلو أنشيلوتي"

رسالة قوية من أسطورة النادي الإسباني

يؤمن لويس فيجو أسطورة نادي ريال مدريد الإسباني، بأن الإيطالي كارلو أنشيلوتي يجب أن يستمر كمدرب بالفريق، حتى لو لم يفز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

الشكوك تحيط بمستقبل المدرب المخضرم مع اقتراب الموسم من نهايته، بوجود أنباء قوية حول إمكانية رحيله من أجل تدريب المنتخب البرازيلي، تمهيدًا لبدء حقبة جديدة مع مدرب آخر في سانتياجو برنابيو.

ومن جانبه قال فيجو في تصريحات نقلتها صحيفة "as" الإسبانية:"أعتقد أن كارلو هو المدرب الأفضل لريال مدريد، ولكن هناك بعض القرارات يتم اتخاذها في النادي ولا يفهمها أي شخص".

وأضاف:"أنشيلوتي يريد البقاء في ريال، وبالنسبة لي أعتقد أنه يجب استمراره كمدرب للفريق حتى لو لم يُتوج بدوري أبطال أوروبا، لأنك لا تستطيع الحصول على هذه البطولة كل عام".

وتابع:"الفريق لقد فاز للتو بكأس ملك إسبانيا، ولكن لا نعلم ما سيحدث معه، البرازيل تريده كمدرب للفريق وهذا ليس غريبًا بالنسبة لي لأنه أحد أفضل المدربين في العالم".

يذكر أن ريال حصل على لقب كأس إسبانيا مؤخرًا بالفوز على أوساسونا في النهائي، كما اقترب من خسارة الدوري الإسباني لصالح برشلونة، بينما يلعب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي.