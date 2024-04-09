فيديو | "قرارات خلف الكواليس" .. نجم النصر يكشف: هكذا تم إسقاط العالمي أمام الهلال!

اتهامات خطيرة من نجم النصر الأسبق..

"حكم غلبان محتقن".. بهذه الكلمات؛ شكك خالد الغامدي، نجم نادي النصر الأسبق، في فوز الهلال على قلعة العالمي، ضمن منافسات كأس السوبر السعودي.

النصر سقط (1-2) أمام الهلال، مساء يوم الإثنين، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2023-2024، في مباراة شهدت إلغاء هدف لقلعة العالمي، وطرد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

الغامدي قال في مقطع فيديو مثير للجدل: "كلنا نعرف الأمور التي تُدار خلف الكواليس؛ أولها اختيار الحكم محمد الهويش، لإدارة المباراة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشار نجم العالمي الأسبق، إلى أن الهويش لديه مواقف عديدة ضد النصر ولاعبيه؛ معتبرًا أن اختياره لإدارة المباراة أمام الهلال، زاد من التوتر.

ووصف خالد الغامدي، محمد الهويش بـ"الحكم الغلبان المحتقن"، مشددًا على أن هذه القمة الكروية الكبرى، كانت تحتاج إلى حكمٍ كبير؛ على حد وصفه.

جدير بالذكر أن الهلال، سيضرب موعدًا في المباراة النهائية من كأس السوبر السعودي، مع نادي الاتحاد، الذي فاز على الوحدة، بهدفين مقابل واحد أيضًا.