قرارات جديدة من الاتحاد القطري بشأن استكمال الدوري

الاتحاد القطري قرر استكمال مباريات الموسم الحالي من الدوري

أصدر الاتحاد القطري لكرة القدم، بعض القرارات تخص الموسم الكروي خلال الفترة المقبلة، خاصة بالدرجتين الأولى والثانية.

وكان الاتحاد القطري لكرة القدم قرر استكمال موسم 2019 – 2020، بعد التوقف الذي أصاب النشاط الرياضي في جميع أنحاء العالم بسبب فيروس كورونا.

ووفقًا لبيان الاتحاد القطري لكرة القدم، والذي أكد فيه زيادة عدد اللاعبين في كشف المباراة الخاص بدوري نجوم قطر ودوري الدرجة الثانية.

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وسيرتفع عدد اللاعبين في القائمة من 18 إلى 23 لاعبًا، وسيتم إرسال التعليمات الخاصة بذلك إلى جميع الأندية في الدرجتين الأولى والثانية.

وتقرر أيضًا إلغاء جميع البطاقات (الصفراء) الموقعة على اللاعبين قبل التوقف في الدرجتين الأولى والثانية، مع الإبقاء على الإيقاف الذي جاء بسبب طرد أو تراكم الإنذارات (4 بطاقات) أو الإيقاف الانضباطي.

وأشار الاتحاد القطري في بيانه إلى أن هذه القرارات تأتي نظرًا لإقامة المباريات المتبقية من الموسم الحالي 2019 – 2020.