قذيفة كاسيميرو تكسر صمود سويسرا وتصعد بالبرازيل إلى الأدوار الإقصائية

البرازيل تحجز بطاقة التأهل إلى دور ال16 من مونديال قطر.

انتصر منتخب البرازيل على منتخب سويسرا في إطار مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2022 بقطر، لحساب المجموعة السابعة.

البرازيل حسم تأهله لدور ال16 بالفوز على سويسرا بهدف دون رد في اللقاء الذي احضتنه استاد 974.

واهتزت الشباك لأول مرة خلال المباراة عن طريق فينيسيوس جونيور في الدقيقة 64، قبل أن يتم إلغاء الهدف بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد الذي كشف عن وجود حالة تسلل على ريشارليسون الذى كان متداخلًا في الكرة.

وجاءت قذيفة كاسيميرو في الدقيقة 83 لتكسر صمود سويسرا، وتعلن تقدم البرازيل بالهدف الأول، والوحيد في طوال ال90 دقيقة.

نتيجة المباراة وضعت البرازيل على صدارة المجموعة برصيد 6 بينما يأتي منتخب سويسرا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ويخوض راقصي السامبا مباراتهم الأخيرة في دور المجموعات أمام غانا فيما يلعب منتخب سويسرا مع صربيا.