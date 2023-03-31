قد يصل الأمر لطلب مكتوب .. كيليان مبابي يعطي كلمته لريال مدريد!

تطور جديد في قصة المهاجم الفرنسي

يبدو أن هناك المزيد من الحلقات بمسلسل انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد، بعدما أعطى اللاعب كلمته للنادي الإسباني.

مبابي كان على وشك الانتقال لريال بالمجان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قبل أن يقوم اللاعب بتغيير رأيه في اللحظات الأخيرة ليوقع على عقد جديد حتى يونيو 2025.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن اللاعب أخبر ريال مدريد أنه يريد اللعب للنادي في عام 2024 لو لم ينجح في تحرير نفسه من باريس خلال الميركاتو الصيفي القادم، حيث قد يصل الأمر إلى التقدم بطلب انتقال مكتوب.

وأشارت إلى أن اللاعب يظل مصممًا على تحقيق حلمه باللعب لريال مدريد والفوز بدوري أبطال أوروبا، في الوقت الذي يستمر فيه باريس في الفشل بالبطولة مما تسبب في يأس النجم الفرنسي.

وباستثناء حدوث أي مفاجأة سيتعين على مبابي الانتظار حتى 2024 من أجل الانتقال لريال، لأن عقده الحالي مع باريس يتيح له الرحيل في هذا التوقيت لو أراد ذلك.

وأما بالنسبة لريال فمن غير المتوقع اتخاذ أي خطوة تجاه اللاعب في الوقت الحالي، لتجنب حدوث حالة الإحراج التي عاشها النادي خلال الصيف الماضي، لذلك وضع فلورنتينو بيريز الكرة في ملعب مبابي ليمهد طريقه بنفسه نحو سانتياجو برنابيو.

وفيما يتعلق بالشروط الاقتصادية لعقد مبابي المستقبلي مع ريال، فمن المتوقع أن تكون مماثلة لما اتفق عليه مع النادي العام الماضي، بل قد يتخلى اللاعب عن بعض الشروط لتحقيق حلمه.

يذكر أن صاحب الـ24 سنة نجح في تسجيل 31 هدفًا وصنع 8 في 33 مباراة لعبها مع باريس بكل البطولات.