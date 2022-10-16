قد يخسر الملايين .. دريك يراهن بمبلغ ضخم على فريقه المفضل في الكلاسيكو

رهان ضخم على برشلونة وآرسنال

ثقة كبيرة في برشلونة أم اللعب على فشل ريال مدريد؟ لا نعلم الدافع الحقيقي وراء وضع مغني الراب الشهير "دريك" رهانه على الفريق الكتالوني من أجل الفوز على الملكي اليوم.

لكن دريك قد قرر أن يراهن على البلوجرانا بمبلغ كبير، حيث يبدو أنه يثق في كتيبة المدرب تشافي لتحقيق الفوز على ريال مدريد في الكلاسيكو.

ونشرت صورة للرهان الذي وضعه دريك على برشلونة، حيث راهن نجم الراب بـ 617 ألف دولار على برشلونة وآرسنال في مواجهات اليوم.

الرهان الأول جاء على البلوجرانا قبل مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد، حيث يحل الفريق الكتالوني ضيفًا على الملكي على ملعب سانتياجو برنابيو اليوم، ضمن الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني.

أما المباراة الثانية، فهي لفريق آرسنال ضد نادي ليدز يونايتد، حيث تلعب المواجهة ضمن الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب إيلاند رود.

وفي حال فوز برشلونة وآرسنال في مواجهات اليوم، سيحصل دريك على 2.9 مليون دولار، وبالطبع إذا لم يحدث فلن يحصل على أي شيء.

جدير بالذكر أن دريك يدخل في بعض الرهانات في الألعاب الأخرى، مثل دوري كرة القدم الأمريكية "NFL"، وبالتالي فهي ليست المرة الأولى.