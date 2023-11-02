قد نشهد كلاسيكو أو ديربي .. الكشف عن آلية قرعة كأس الملك

تعرف على آلية قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن الآلية المستخدمة في قرعة دور الربع نهائي ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي ستقام اليوم الخميس.

وتضم القرعة 8 فرق وهي: "الاتحاد والنصر والهلال والشباب والتعاون وأبها والخليج والفيصلي"، بعدما نجحوا في الوصول إلى هذه المرحلة.

وكشف حساب كأس خادم الحرمين الشريفين على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن آلية قرعة دور الـ8 التي ستُجرى اليوم في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

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وأشار الحساب إلى أن القرعة ستكون مفتوحة أمام كل الاحتمالات، دون تحديد مستويات بين الفرق، حيث ستشهد القرعة وعاءين، الأول به الـ8 فرق، والثاني فيه الأرقام.

وقد تشهد القرعة وقوع فريقين من الكبار، وأن تقام مباراة كلاسيكو أو حتى ديربي، في ظل تواجد الاتحاد والنصر والهلال والشباب.