قد لا يعجب الجماهير .. برشلونة يتجه إلى بطل العالم لتدعيم خط الوسط

صفقة غير مُكلفة على أعتاب النادي الكتالوني

قرر نادي برشلونة الإسباني توجيه أنظاره نحو بعض الخيارات غير المُكلفة، من أجل تدعيم خط وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

والاختيار هنا جاء على جويدو رودريجيز لاعب وسط ريال بيتيس، والذي يبلغ من العمر 30 سنة، وسيصبح لاعبًا حرًا في 30 يونيو المقبل، لذلك بدأت التحركات بالفعل لضمه في صفقة انتقال حر.

ربما لا تتحمس الجماهير لسن اللاعب وعدم اعتباره من صفوة النجوم بمركزه في أوروبا، ولكن صحيفة "موندو ديبورتيفو" تحدثت عن إعجاب برشلونة بالجودة والخبرة التي يمتلكها نجم بيتيس.

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وما يضيف المزيد من القيمة للملف الشخصي للأرجنتيني، هو فوزه مع منتخب بلاده ببطولة كأس العالم 2022 في قطر.

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وأشارت الصحيفة إلى اهتمام نابولي كذلك بضم جويدو، ولكن برشلونة يعتبر الأكثر تقدمًا بالصفقة، حيث يقوم ديكو المدير الرياضي للنادي بتمشيط السوق للبحث عن خيارات غير مُكلفة، ويعتبر الأرجنتيني من الحلول المميزة له في ظل الرحيل المتوقع لأوريول روميو، مع إمكانية مغادرة أندرياس كريستنسن الذي لعب مؤخرًا بخط الوسط وتألق بشكل لافت.

وكان برشلونة قد حاول ضم جويدو خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولكن تعرضه لإصابة في الكاحل بشهر ديسمبر تسبب في فشله الصفقة، لذلك سيُعيد ديكو المحاولة لضمه هذا الصيف، مع التخطيط لصفقات كبرى من العيار الثقيل في صيف 2025 بالتزامن مع إعادة فتح ملعب كامب نو والتخلص بالتدريج من الأزمة المالية التي يعيشها النادي.