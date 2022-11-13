"قد لا يحبني مدرب البرازيل القادم".. نيمار يلمح للمشاركة في مونديال 2026!

نيمار سيقود البرازيل في مونديال قطر

بعد أن تحدث سابقًا وقال إن بطولة كأس العالم القادمة في قطر ستكون الأخيرة في مسيرته الدولية، عاد نيمار من جديد لإثارة الجدل بتصريح يوضح أنه لم يحسم قراره بعد.

نيمار يتواجد بطبيعة الحال في قائمة منتخب السامبا لمونديال قطر 2022، ومن المتوقع أن يقود البرازيل في رحلة التتويج باللقب، لكن يبدو أن له تطلعات بعد ذلك.

حيث تحدث نجم باريس سان جيرمان مع "Globo" وقال: "سألعب كأنها هي الأخيرة، أتحدث إلى والدي، نتحدث دائمًا، للعب كل مباراة كما لو كانت الأخيرة لأنك لا تعرف ما سيحدث غدًا".

وأضاف: "لا أستطيع أن أضمن أنني سألعب مرة أخرى في كأس العالم. أنا بصراحة لا أعرف. سألعب كما لو كانت الأخيرة. ربما سألعب مرة أخرى".

وواصل ضاحكًا: "سيتغير مدرب المنتخب (تيتي أعلن رحيله بعد المونديال)، ولا أعرف ما إذا كان مدرب البرازيل القادم سيحبني!".

جدير بالذكر أن منتخب البرازيل قد وقع في المجموعة السابعة رفقة الكاميرون وسويسرا وصربيا، وسيواجه الأخير في أول مباراة بالمونديال يوم 24 نوفمبر.