"قد لا يأتي بعدها" .. ميدالية اللقب الأخير لمانشستر يونايتد معروضة للبيع!

موقف لا يتكرر كل يوم.

قام أحد عناصر فريق مانشستر يونايتد الفائز بآخر ألقاب الدوري الإنجليزي في 2013 بعرض الميدالية الخاصة به للبيع لأعلى سعر.

جاء هذا في صورة قام بنشرها رود ثورنلي الطبيب السابق في صفوف الشياطين الحمر عبر حسابه في موقع "إنستجرام" للميدالية الذهبية.

وكتب ثورنلي: "كنت أقوم ببعض التنظيف للأشياء التي لدي من وقت مانشستر يونايتد، لو كان أحد الأصدقاء يريد الحصول على ميدالية ذهبية أصلية للدوري الإنجليزي فليرسل لي عرضه".

وأضاف ببعض السخرية من الوضع الحالي للنادي وغياب اللقب عنهم لسنوات: "لا أحد يعرف حقًا، قد يكون اللقب الأخير على الإطلاق".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد مر عليه ديفيد مويس ولويس فان جال وجوزيه مورينيو وأولي جونار سولشاير في القيادة الفنية خلال العشر سنوات الماضية ولم ينجح أي مدرب منهم في حصد اللقب.