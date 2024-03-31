فيديو | "لقطة قد تنهي مسيرته" .. غضب في قطر بسبب عمر السومة بعد مواجهة الغرافة!

العقيد السوري تعرض لعملية دهس!

مظهر جسد السوري عمر السومة؛ مهاجم العربي القطري، عقب مواجهة الغرافة، يوحي بأنه خرج من معركة وليست مباراة كرة قدم!

رفاق العقيد تلقوا الهزيمة أمس السبت، على أرضهم، أمام الغرافة بهدف نظيف، ضمن الجولة الـ19 من دوري نجوم قطر.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة، تعرض السومة للدهس من قبل ليانكو فوجنوفيتش؛ لاعب الخصم، فبعد التحام هوائي بين الثنائي، سقط السوري أرضًا، وتبعه البرازيلي، الذي دهس على صدر الأول بطريقة عنيفة كادت تعرضه لإصابة خطيرة، أثناء محاولة استعادة توازنه ووقوفه على قدميه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن حكم المباراة رأى أن الدهس ليس به أي تعمد، رافضًا حتى إشهار الكارت الأصفر في وجه البرازيلي، والذي إن حدث كان سيتبعه الكارت الأحمر، في ظل تحصله على إنذار أول بالفعل في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول.

هذه اللقطة دفعت الكثيرين للتشكيك في ليانكو، زاعمين تعمده إيذاء السومة، وحاصرته التعليقات الغاضبة عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، على غرار: "ليانكو لازم يطعن اللاعب عشان الحكم بس يعطيه إنذار ثاني"، و"لقطة مثل هذي ممكن تنهي مسيرة لاعب أو ينصاب لمدة طويلة ، بنقول حكم الساحه مانتبه مع ان المفروض أنه شاف حكم الراية وين ؟ حكام الفار وين ؟ غير معقول اللي يصير فالدوري ياناس دمرتوه بسوء التحكيم اللي كل جولة نشوفه !".

وأمام الحملة ضده، اضطر ليانكو للتوضيح، فكتب: "بالطبع، كنت أنظر للكرة بينما كان هو ساقطًا أسفل مني عندما سقطت أنا بعده، لن أفعل ذلك متعمدًا".

جدير بالذكر أن العربي يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري نجوم قطر برصيد 23 نقطة، فيما يحل الغرافة في الوصافة بـ40 نقطة، متأخرًا بفارق الأهداف عن السد "المتصدر".