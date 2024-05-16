النصر والهلال يلتقيان مساء الغد في قمة الجولة 32..

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كشف الناقد الرياضي إبراهيم العنقري عن قرار خاطئ اتخذه البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الهلال، قد يكلّفه الكثير قبل مباراة الديربي أمام النصر.

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ويترقب عشاق الكرة السعودية، مباراة القمة بين النصر والهلال، على ملعب الأول بارك، مساء الغد (الجمعة)، ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة دوري روشن السعودي.

وحسم الهلال فوزه بلقب الدوري السعودي، للمرة 19 في تاريخه، بعد تزعم الصدارة برصيد 89 نقطة من 31 مباراة، ليبتعد بفارق 12 نقطة عن النصر الوصيف، فيما يستعد الفريقان لمواجهة جديدة، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال الناقد إبراهيم العنقري، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، إن غياب المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي عن قائمة الهلال في مباراة النصر، يتحمّله المدرب جورج جيسوس، وقد يؤثّر سلبًا على دفاع الزعيم في ديربي الرياض.

وأوضح "لديك مباراة مهمة، ولاعب مهدد بالإيقاف، وأنهيت المباراة الماضية أمام الحزم من الشوط الأول بأربعة أهداف، لماذا لم تدفع بحسان تمبكتي بديلًا لكوليبالي في الشوط الثاني؟ لقد شاركتَ بتمبكتي أساسيًا في مباراة العين، لماذا لم تكرر الواقعة؟ كوليبالي يملك الاستمرارية في الملعب، ولكن تمبكتي ما عنده استمرارية ومنقطع عن الملعب".

في المقابل، ذكر العنقري أن النصر خسر ثلاث مباريات أمام الهلال، بعد فوز النصر في أولى مواجهة بين الفريقين مع بداية الموسم، في نهائي البطولة العربية، إلا أن رفاق رونالدو إذا تلقوا خسارة جديدة غدًا، فإن الموضوع سيشكل تأثيرًا سلبيًا عليهم قبل نهائي كأس الملك.

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وشارك كوليبالي في 28 مباراة مع الهلال في مسابقة دوري روشن السعودي، سجل خلالها هدفين وصنع تمريرة حاسمة واحدة، فيما نال البطاقة الصفراء الرابعة في مباراة الحزم، بالجولة 31، والتي انتهت بفوز الهلال بنتيجة (4-1)، ليحسم تتويجه بلقب الدوري رسميًا، فيما تأكد غياب المدافع السنغالي عن مباراة النصر للإيقاف، نتيجة لتراكم البطاقات الصفراء.

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