قد تتخطى شهرًا كاملًا .. النصر مهدد بفقدان رونالدو بسبب يوفنتوس

كريستيانو رونالدو ضمن قائمة تضم 23 لاعبًا من بينهم ديان كولوسيفسكي ورودريجو بنتانكور

Shahid

تأبى مشكلات أوروبا إلا أن تلاحق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى السعودية، رغم ترحاله عنها بالكامل، بعد المشكلات الكثيرة التي وقع بها هناك خلال الفترة الأخيرة.

الدون بدأ تجربة مختلفة تمامًا في مسيرته الاحترافية بالانضمام للنصر السعودي في مطلع يناير الجاري، ووقتها حُرم من أول مباراتين له مع الفريق، نظرًا لعقوبة الإيقاف الموقعة عليه من قبل لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد تحطيمه لهاتف أحد الإطفال عقب مواجهة مانشستر يونايتد وإيفرتون، وحاليًا مهدد بعقوبة جديدة، بسبب ناديه الأسبق يوفنتوس.

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وفقًا للصحفي الإيطالي باولو زيلياني فإن هناك 23 لاعبًا من السيدة العجوز مهددون بالإيقاف لمدة شهر أو أكثر سواء كانوا مستمرين مع اليوفي حاليًا أو رحلوا عنه، نظرًا للتواطؤ مع النادي الإيطالي في وقائع تنازل مزيف عن بعض الرواتب خلال موسم 2019-2020، لتظهر ميزانية النادي التي قدمت للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، دون خسائر كبيرة.

وأوضح الصحفي أنه تم بالفعل التحقيق مع المتورطين في هذا الأمر من المسؤولين، واعترفوا بملابسات واقعة الاحتيال كاملة، عإذ أن اللاعبين ماتياس دي ليخت وماتيا دي تشيليو قدما للقضاة نسخة من دردشة عبر تطبيق "واتس آب"، تثبت إدانتهم.

من بين الـ23 اسمًا رونالدو، الذي أكد زيلياني أن يوفنتوس مدين لرونالدو بما يقرب 20 مليون جنيه إسترليني وفقًا لوثائق موقعة من المسؤولين، لكن لم يتم إطلاع الدون عليها إلا أنه يمكنه حاليًا مقاضاة ناديه الأسبق، واسترداد أمواله.

يذكر أنه قبل أيام قليلة قرر قاضي محكمة الاستئناف الفيدرالية في إيطاليا خصم 15 نقطة من رصيد اليوفي في الدوري الإيطالي، نظرًا لتورطه في قضية تربح وانتهاكات كسب رأس المال. (طالع التفاصيل)

Shahid