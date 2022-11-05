قدوة وأخ .. نيمار يطبع صورة نجم ريال مدريد على قميصه

العلاقة الطيبة مستمرة بين الثنائي

استمرارًا للعلاقة المميزة بين الثنائي، قرر النجم البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان، الظهور بصورة فينيسيوس جونيور على قميصه.

التصرف الذي قام به نيمار ليس الأول من نوعه، فهناك العديد من المناسبات التي أعرب فيها اللاعب عن إعجابه بمواطنه الذي يعيش أفضل فترات مسيرته مع ريال مدريد.

وهذه المرة قرر صاحب الـ30 سنة الظهور بقميص على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" ظهرت فيه 4 صور لفينيسيوس بقميص الفريق الإسباني.

وكان رد فينيسيوس عليه فوريًا حيث قام بالتعليق قائلًا:"أنت قدوة وأخ".

Instagram/@neymarjr

يذكر أن نيمار كان من أوائل النجوم الذين دافعوا عن الجناح البرازيلي خلال الأزمة التي أثيرت قبل ديربي مدريد، للرد على الهجوم الذي تعرض له فينيسيوس بسبب احتفالاته الراقصة بتسجيل الأهداف.