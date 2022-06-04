"قدم كل شيء .. يجب أن يرحل السومة عن الأهلي"

هل يستحق السومة الرحيل عن الأهلي؟

يرى الإعلامي الرياضي عماد السالمي، أنه يجب رحيل السوري عمر السومة مهاجم النادي الأهلي عن الفريق الموسم القادم، بعد تقديمه كل ما لديه.

عمر السومة لعب هذا الموسم ببطولة الدوري السعودي 23 مباراة حتى الآن، وسجل 10 أهداف وصنع هدفين فقط، في واحد من أقل المواسم للمهاجم السوري.

أحد متابعي برنامج أكشن مع وليد، المذاع على قناة إم بي سي أكشن، وجه سؤالًا: "أبو لطيفة، اسأل ماجد وعماد هل هم مع بقاء السومة العام القادم؟".

ورد ماجد الفهمي قائلًا: "نعم يجب أن يستمر عمر السومة، مع التعاقد مع مهاجم جديد بفريق النادي الأهلي".

السالمي رد على سؤال المتابع قائلًا: "لا يجب أن يرحل، فهو سجل 10 أهداف فقط، فراس البريكان سجل 12 هدفًا وهو في نادي الفتح، فيجب أن يرحل السومة لأنه قدم كل شيء للنادي الأهلي".

مع بقاء عمر السومة في #الأهلي ؟



ماجد الفهمي: نعم مع وجود مهاجم ثاني



عماد السالمي: لا ، السومة قدم كل شيء



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⁧#شاهد pic.twitter.com/CCuV5L7qOQ — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) June 4, 2022

ولم يقدم عمر السومة المستوى المنتظر منه خلال الموسم الحالي، مما جعله محط انتقادات الجماهير، حيث ابتعد كثيرًا عن المستوى المعهود منه.

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