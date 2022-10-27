"قدم أنتوني اليسرى تشبه ميسي ومارادونا"

مازن زكيمازن زكي|
Antony Manchester United 2022-23Getty
مانشستر يونايتدليونيل ميسيAntonyالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الأوروبي

لاعب يونايتد السابق يقارن أنتوني بميسي ومارادونا

يقدم النجم البرازيلي أنتوني عروضًا مميزة للغاية مع فريق مانشستر يونايتد، فبعد أهدافه في آرسنال ومانشستر سيتي وإيفرتون، أصبح أول لاعب في يسجل أول ثلاث مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز مع الشياطين الحمر.

الأمر الذي دفع ويس براون، لاعب يونايتد السابق لكي يقارن قدم أنتوني اليسرى بأساطير اللعبة، حيث قال إنها تشبه قدم ليونيل ميسي أو دييجو مارادونا، كما تحدث عن التشابه بين البرازيلي وآريين روبن.

حيث قال إلى "Top Rated Casinos": "قدم أنتوني اليسرى مثل ميسي ومارادونا، إنها مثل العصا السحرية، لديه مهارة كبيرة، وهدوء مميز. أنت تعلم أنه سيمر للداخل، لكني أخبرك أن هذه التحركات لا يوقفها الكثير من الناس".

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وواصل: "من المحتمل أن يكون آريين روبن أفضل مقارنة، فقد اعتاد دائمًا أن يدخل إلى العمق ونادرًا ما كان يتواجد على الخط. لكنه حاد الذكاء، يعرف ما يفعله، واثق مما يفعله، وأحيانًا يصعب تمييزه".

جدير بالذكر أن النجم البرازيلي يستعد رفقة فريقه مانشستر يونايتد لمواجهة نادي شريف، ضمن الجولة الخامسة من بطولة الدوري الأوروبي.

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108272 الأصوات
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