"قدم التحية وغادر فورًا!" .. نجم الشباب يرفض الاحتفال مثل زميله بالفوز على الاتحاد

الشباب يُسقط الاتحاد بالثلاثية في الجوهرة..

SHAHID

عاشت جماهير الشباب، ليلة سعيدة، بعد الفوز الكبير بثلاثية في معقل الاتحاد، في قمة الجولة 29 من دوري روشن السعودي.

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الشباب حرم الاتحاد من الصعود للمركز الثالث، وأبقاه في المركز الخامس في ترتيب دوري روشن السعودي، بعد الفوز عليه بنتيجة (3-1)، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وذكر المصوّر عبد الإله المحارب، أن فهد المولد، جناح الشباب، رفض الاحتفال بالفوز على فريقه السابق، في تغريدة عبر منصة (إكس)، قال فيها "حتى بعد المباراة، أول شيء سواه.. راح جهة جماهير الاتحاد وحياهم، وكذلك لم يحتفل مع زملائه لاعبي الشباب وقت ما كانوا يرقصون ويحتفلون مع جماهيرهم واكتفى بتحية سريعة للجماهير وغادر الملعب.. شكرًا يابو مساعد على احترامك ووفائك تجاه ناديك السابق مو غريبة عليك".

وبدأ فهد المولد مشواره الاحترافي في صفوف الاتحاد، بعد تصعيده للفريق الأول في 2011، كما تمت إعارته لصفوف ليفانتي الإسباني في موسم 2017-2018، فيما عانى المولد من الإيقاف بسبب ثبوت تعاطي مواد منشطة، أثرت على مسيرته مع العميد، حتى رحل اللاعب إلى الشباب في أغسطس 2022، حيث يرتبط بعقد مع الليوث حتى يونيو 2025.

وعلق أحد المتابعين بنشر صورة للمولد الذي رفض الاحتفال بفوز الشباب، مع مقارنته بالحارس فواز القرني، الذي لعب في قلعة العميد قبل انتقاله للشباب، والذي حرص على الاحتفال مع زملائه بالنقاط الثلاث.

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وتجمد رصيد الاتحاد عند 50 نقطة، في المركز الخامس من ترتيب دوري روشن السعودي، بعد مرور 29 جولة، فيما رفع الشباب رصيده إلى 38 نقطة، في المركز التاسع.

SHAHID