"قدمي تساوي مليار يورو" .. مكيني يكشف كواليس حواره الأول مع رونالدو!

نجم منتخب الولايات المتحدة يكشف عن قصة تشاركها مع كريستيانو رونالدو أثناء وجود الثنائي في يوفنتوس الإيطالي.

كشف الأمريكي وستون مكيني لاعب نادي ليدز يونايتد الإنجليزي عن قصة تشاركها خلف الكواليس مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي، أثناء فترة لعب الثنائي في نادي يوفنتوس الإيطالي.

مكيني لعب مع رونالدو في يوفنتوس خلال موسم 2020-21، حيث كان ذلك الموسم الأول للاعب الوسط الأمريكي في "السيدة العجوز".

ومع انتقال مكيني إلى ليدز يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية، وأثناء تصوير فيديو خلف الكواليس نشره النادي الناشط في الدوري الإنجليزي، قرر الأمريكي الكشف عن قصته مع رونالدو.

وقال: "قصة واحدة مع رونالدو، حسنًا، لقد كان يحصل على تدليك وكنت أمر بجواره، وقلت: يا إلهي تبدو قدماك فظيعتان".

Getty

Getty

ليرد رونالدو على مكيني قائلًا: "قال لي يا صديقي، إنهما تساويان مليار يورو، لأقول له: أنت محق، احترامي لك".

وبدأ كل من مكيني ورونالدو تحديات جديدة هذا العام، مع انتقال "صاروخ ماديرا" إلى نادي النصر، وانضمام الأمريكي إلى كتيبة مواطنيه في ليدز يونايتد بجانب تايلر آدامز وبريندين آرونسون، تحت قيادة المدرب جيسي مارش.