"قدر النصر أن نرى أشكالك في التليفزيون" .. مشادة كلامية بين فهد الهريفي وإعلامي سخر من "بكائه المتكرر"

حوار الهريفي مع محمد البكيري لم يذع بعد، لكنه أثار الكثير من الجدل..

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رغم أن الحوار المصور لنجم النصر الأسبق فهد الهريفي مع الإعلامي الرياضي محمد البكيري لم يذع بعد إلا أن الفيديو الإعلاني عنه كان كافيًا لحدوث مشادة كلامية بين الأول والصحفي النصراوي منيف الحربي.

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بعض اللقطات نُشرت اليوم الإثنين، من الحلقة المرتقبة للهريفي في برنامج "المواجهة مع البكيري"، ظهر الأول في إحداها باكيًا، وهو ما أثار النصراويين، خاصةً وأنه بكى من قبل شاكيًا من المعاملة التي يتلقاها من الجمهور منذ اعتزاله ومن رموز النادي بشكل عام.

أحد من أغضبهم بكاء فهد وحديثه المتكرر عن هذا الجانب هو الحربي، الذي كتب لنجم العالمي الأسبق عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "الكابتن فهد استهلك نفسه كثيراً وهو يريق ماء وجه افكاره وهواجسه كلّ لحظة على ألف مايك ومايك، لو تخلّص من تشويش الماضي واستثمر اسمه و مكانته لمواكبة الحاضر لكان أحد أيقونات المستقبل الرياضي، لكنّ الفكر الذي يستسلم للأمس ويرتهن لذكرياته لا يمكن أن يستشرف الغد".

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وأضاف: "لم يعد أحد يهتم بقصص الهريفي و حكايات خلافاته، و دموعه التي يفترض أن تظل عزيزة، عصيّة على أي مساحة أو برنامج، لكن هذه خياراته، وهي التي جعلته يهبط من منبر النجومية إلى ساحة الرتابة، فهد الهريفي رقم (صحيح) وصعب في تاريخ الكرة السعودية لكنّة أحاط نفسه بالكثير من الفواصل التي حوّلته إلى (كسر عشري)، فمتى يتخلص الموسيقار من النشاز ؟".

رسالة الصحفي أثارت استياء الهريفي بالطبع، لتبدأ مشادة حامية، إذ اعتبرها رسالة حقد وكراهية، بل ووصفه فهد بـ"المفلس والدخيل على الوسط الرياضي"، مضيفًا: "لا بارك الله في الواسطة والعلاقات التي أخرجت أشكالك!!".

فما كان من الحربي إلا أن دعى الله له "ملينا من لطمياتك ودموعك، الله يرحم ضعفك"، ليأتيه استهزاء فهد من جديد: "الضعيف الله خابره، قدر النصر أننا نشوف أشكالك في التليفزيون لأنهم ضعفاء في كل شيء لذلك يختارونهم ولا كان ما عرفناك، لا تنساني جهز البوردنق مستعجل!!".

حديث النجم المعتزل حز في نفس الصحفي، الذي قرر أن يترك حقه لحساب يوم القيامة، فكتب: "أقدر أنزل لمستواك وأقول لك على أي حفرة تبي البوردنق؟ لكن سأكتفي بأن أقول (الله يجعلها في ذمتك إلى يوم الدين)"، فيما تواصل الحديث الساخر من الهريفي، الذي وصف الحربي بتلميذه، محذرًا إياه من "التلقف على من هو أعلى منه".

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