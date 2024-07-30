"قتل واغتصاب وتعذيب".. بطلة حفل "العشاء الأخير" تلجأ للقضاء!

ماذا قالت باربرا؟

يتواصل الجدل بشأن حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024) الذي نُظّم يوم الجمعة الماضي، باستعراض لوحة العشاء الأخير للفنان الإيطالي ليوناردو دافنشي من قِبل فنانين متحولين جنسيًا، كما ظهر المغني فيليبي كاترين شبه عارٍ ليجسد إله النبيذ اليوناني (ديونيسوس).

وتسبب الحفل في ردود أفعال سلبية كثيرة، إذ وُصف بأنه يهين الديانة المسيحية بسبب تجسيد لوحة العشاء الأخير، كما تم انتقاده بسبب ترويجه للعنف بحسب البعض من وسائل الإعلام بسبب الفقرة الغنائية التي أظهرت الملكة السابقة ماري أنطوانيت تغني برأس مقطوع.

من جهتها، صرّحت ليزلي باربرا بوتش، التي كانت أبرز العناصر النسائية في حفل الافتتاح، بأنها تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد مُهاجميها.

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وقالت بوتش، الناشطة المدافعة عن قضايا المثلية الجنسية وقبول السمنة، عبر حسابها على إنستجرام: "تعرضت للتهديد بالقتل والتعذيب والاغتصاب عبر الإنترنت، وسأتخذ كافة الإجراءات القانونية".

وأضافت: "كنت أيضًا هدفًا للعديد من الإهانات المعادية للسامية ومعادية للمثليين والتمييز الجنسي والكراهية، تدين باربرا بوتش هذه الكراهية الدنيئة الموجهة إليها، وما تمثله".

وختمت: "تقدمت اليوم بعدة دعاوى قضائية ضد هذه الأفعال، سواء ارتكبها مواطنون فرنسيون أو أجانب، وأعتزم ملاحقة كل من يحاول تخويفي مستقبلًا".