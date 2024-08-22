"قتلوا اللعبة الجميلة ودمروا كرة القدم".. ردود أفعال كارثية على نشيد دوري أبطال أوروبا الجديد!

كيف يمكن العبث بالقيم الثابتة؟

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إصداره الخاص من نشيد دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والذي حمل تغييرات عن النمط الكلاسيكي للنشيد المعروف.

ولم يتم تغيير الكلمات أو الألحان، لكن تم إدخال مجموعة جديدة من الآلات، مع اختلاف الأصوات المتعارف عليها والتي كانت تمنح هيبة كبيرة للبطولة.

ولم يتم استقبال النشيد الجديد بأفضل شكل ممكن بين الجماهير حيث وصف البعض ما حدث بأنه "تدمير لكرة القدم!".

أحد المشجعين ذكر أن "اللعبة الجميلة ماتت للأبد!" كما أشار البعض إلى أن النشيد فقد روحه بعد هذه التعديلات.

يذكر أن النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أوروبا قد انطلق ملحقها التأهيلي على أن تبدأ مباريات دور المجموعات في 17 سبتمبر 2024.