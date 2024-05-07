"رغم قتال اللاعب!" .. الأهلي يحدد أول الأجانب الراحلين في الميركاتو الصيفي

تحديد المحترف الأول الذي سيرحل عن الأهلي..

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حدد مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي، أول الأجانب "الراحلين" عن فريق كرة القدم، في الميركاتو الصيفي القادم.

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الأهلي سيقاتل في الجولات الأربع المتبقية، من عمر مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024؛ للحفاظ على مركزه الثالث، المؤهل إلى بطولة "النخبة الآسيوية"، في الموسم الرياضي القادم.

ووفقًا للإعلامي الرياضي رودي جاليتي، قررت الإدارة الأهلاوية، التخلص من قلب الدفاع التركي ميريح ديميرال، في الميركاتو الصيفي القادم؛ بسبب الغضب الشديد من مستواه السيئ، مع الفريق الأول لكرة القدم.

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جاليتي كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، عن رغبة العديد من الأندية التركية والأوروبية، في التعاقد مع ديميرال؛ وفي مقدمتهم نابولي الإيطالي.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أنه لم يتم حسم أي شيء في الوقت الحالي؛ حيث أن الصراع بين الأندية لا يزال قائمًا، لإنهاء صفقة المدافع التركي.

المثير في الأمر أن قرار الأهلي؛ يأتي على الرغم من تلميحات اللاعب، برغبته في البقاء مع الفريق، والقتال من أجل شعار النادي؛ حيث نشر رسالة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، خلال الساعات الماضية؛ قال فيها: "حتى النهاية".

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جدير بالذكر أن ميريح ديميرال البالغ من العمر 26 سنة، انضم إلى الأهلي في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من نادي أتالانتا الإيطالي؛ حيث سجل هدفًا وصنع آخر، خلال 18 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

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