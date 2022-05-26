قبل 4 أيام من نهائي إفريقيا .. قرار حاسم من المحكمة الرياضية ردًا على الأهلي

المباراة ستقام على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، في بيان رسمي اليوم الخميس، قرار المحكمة الرياضية "كاس"، بشأن اعتراض الأهلي المصري على موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أزمة النهائي:

منذ فترة اشتعلت أزمة نهائي دوري أبطال القارة السمراء، وتحديدًا بين النادي المصري والاتحاد القاري، في ظل اعتراضات الأول على مكان إقامة النهائي.

كاف اختار المغرب لاستضافة المباراة للعام الثاني على التوالي، بعد انسحاب السنغال؛ البلد الآخر الذي قدم ملف ترشحه، وهو ما اعترض عليه الأهلي، مطالبًا بإقامة اللقاء على أرض محايدة.

الاتحاد الإفريقي فتح باب الترشح للبلدان الراغبة في استضافة المباراة قبل انطلاق البطولة، لكن مصر لم تقدم ملفها، وعندما عرضت الاستضافة تزامنًا على اعتراضات القلعة الحمراء، تم رفض الأمر، لعدم قانونية الترشح أثناء المنافسات.

أمام كل ذلك، أعلن الأهلي تصعيد الأمر إلى المحكمة الرياضية، متهمًا كاف بعدم الحياد، معلنًا خوض النهائي بصورة طبيعية، لكنه سيواصل التصعيد.

ما هو قرار المحكمة الرياضية؟

الأهلي كان قد طلب تأجيل النهائي لحين إصدار القرار النهائي في قضية إقامة المباراة على ملعب محايد.

كاس رفض طلب الأهلي نهائيًا، بحسب ما أعلن بيان الاتحاد الإفريقي، مشيرًا إلى إقامة المباراة في موعدها المحدد مسبقًا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في 30 من مايو الجاري.

وجاء نص بيان كاف كالتالي:

كاف كان ملتزمًا بتنفيذ قرار اللجنة التنفيذية، الذي تم اتخاذه في يوليو 2019 بشأن تحديد الفائز بدوري أبطال إفريقيا من خلال إقامة النهائي من مباراة واحدة فقط، وتم إسناد التنظيم إلى المغرب بعد أن سحبت السنغال، الدولة الأخرى والوحيدة التي استوفت شروط الاستضافة، عرضها.

كاف ملتزم بمبادئ العدالة والمساواة بين جميع الأندية والاتحادات الأعضاء، ويعامل الجميع بشكل عادل ومنصف في كافة الأحوال والظروف، ونتمنى للأهلي والوداد حظًا موفقًا في النهائي.

المباراة ستقام يوم الإثنين الموافق 30 مايو 2022 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المغرب، والسابعة بتوقيت جرينيتش.

يذكر أن الأهلي وصل للنهائي بالفوز أمام وفاق سطيف الجزائري بنتيجة 6-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، فيما فاز وداد الأمة أمام بترو أتلتيكو الأنجولي 4-2.

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