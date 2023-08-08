قبل نيمار وفيليكس .. "لؤلؤة برشلونة" يقترب من التوقيع مع الهلال

صفقة مفاجئة على أبواب نادي الهلال

GOAL

في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى صفقتي البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور والبرتغالي جواو فيليكس.. اقترب نادي الهلال السعودي، من التعاقد مع أحد نجوم برشلونة الإسباني، في الميركاتو الصيفي الحالي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023

وخلال الساعات القليلة الماضية، انتشرت أخبار عديدة، عن اقتراب الهلال، من "استعارة" فيليكس قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني؛ لمدة موسم رياضي واحد، مقابل 15 مليون يورو، مع التفاوض مع بيئة نيمار؛ لحسم الصفقة الأكبر في الميركاتو.

لكن.. صحيفة "eldesmarque" أعلنت اقتراب الهلال، من التوقيع مع النجم الإسباني الدولي أنسو فاتي، جناح أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة.

اللاعب الذي وصفته الصحيفة بـ"لؤلؤة برشلونة"، رحب في الساعات القليلة الماضية، بعرض الزعيم الهلالي، على الرغم من تمسكه في بداية المفاوضات، بالبقاء مع العملاق الإسباني، خلال الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

وأشارت الصحيفة، إلى تقارب وجهات النظر بين الهلال وفاتي "20 سنة"، الذي يحظى باهتمام بعض الأندية الأوروبية الكبيرة؛ على رأسها باريس سان جيرمان الفرنسي.

أنسو فاتي الذي يرتدي القميص "رقم 10" في برشلونة، صعد إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسباني عام 2020، وكان ينظر إليه أنه خليفة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي؛ إلا أنه عانى من إصابات خطيرة على مستوى غضروف الركبة، عطلت مسيرته كثيرًا.

GOAL